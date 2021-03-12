В Москве после прорыва трубы с кипятком пропал сотрудник офиса

Трубу с кипятком прорвало в подвале офисного здания, расположенного в доме № 7 на Тайнинской улице в Москве. Об этом в пятницу, 12 марта, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что прорвавшаяся труба с кипятком отапливала здание и была под очень высоким давлением. Сразу же после ЧП подвал заволокло густым паром. Один из офисных сотрудников спустился вниз, проверить, что случилось, и пропал. Другие сотрудники здания вызвали скорую помощь.

По данным телеканала, в результате происшествия был госпитализирован один человек с обширным ожогом. Однако неизвестно, идет ли речь о пропавшем сотруднике.

В январе в результате масштабной аварии несколько квартир в московском жилом комплексе Green Park затопило кипятком. Как стало известно, прорыв произошел в шести подъездах. По словам местных жителей, в помещениях рванули трубы.