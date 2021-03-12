Иранское судно подверглось атаке в Средиземном море

На грузовом судне Ирана в Средиземном море в результате предполагаемой террористической атаки сработало взрывное устройство. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет Sputnik Arabic со ссылкой на представителя судоходной компании.

Отмечается, что экипаж судна, направлявшегося к европейскому континенту, не пострадал, взрыв нанес повреждения части борта.

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что речь идет о пиратской атаке, и заверил, что власти Ирана примут юридические меры для выявления виновных соответствующими международными учреждениями.

25 февраля произошел взрыв на израильском судне в Оманском заливе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в произошедшем Иран. Он не привел доказательств, но назвал Тегеран «самым большим врагом» Израиля.