Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕС продлил санкции против граждан и организаций РФ и Украины на полгода
Общество
Москвичам пообещали скорое начало оттепели
Мир
Польша решила выслать двух белорусских консулов
Мир
Иранское судно подверглось атаке в Средиземном море
Общество
В России предложили расплачиваться за покупки пластиковой тарой
Мир
В Сан-Марино не зарегистрировали побочных эффектов от «Спутника V»
Мир
Глава МИД Украины призвал Россию «открыть доступ» в Крым
Мир
В порту Корфу загорелся круизный лайнер MSC Lirica
Общество
Композитора Лядову похоронят на Кунцевском кладбище

Иранское судно подверглось атаке в Средиземном море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На грузовом судне Ирана в Средиземном море в результате предполагаемой террористической атаки сработало взрывное устройство. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет Sputnik Arabic со ссылкой на представителя судоходной компании.

Отмечается, что экипаж судна, направлявшегося к европейскому континенту, не пострадал, взрыв нанес повреждения части борта.

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что речь идет о пиратской атаке, и заверил, что власти Ирана примут юридические меры для выявления виновных соответствующими международными учреждениями.

25 февраля произошел взрыв на израильском судне в Оманском заливе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в произошедшем Иран. Он не привел доказательств, но назвал Тегеран «самым большим врагом» Израиля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021