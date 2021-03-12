В СК подтвердили задержание мэра Троицка

Следственные органы СК РФ по Челябинской области подтвердили информацию о задержании главы челябинского Троицка Александра Виноградова по уголовному делу. Об этом в пятницу, 12 марта, говорится на сайте следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Согласно информации, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию. Это, в свою очередь, повлекло нарушение прав организации.

На данный момент правоохранительные органы продолжают вести расследование уголовного дела. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в этот день сообщалось, что действия следствия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении вице-мэра Троицка Владимира Германа. Об его обвинeнии в прeвышении пoлномочий стало известно 15 декабря 2020 года.

Как сообщали в СК РФ по Челябинской области, в 2019 году обвиняемый незаконно передал в аренду третьим лицам имущество ЗАО «Теплосервис» в здании центральных тепловых пунктов с установленным в них технологическим оборудованием «Теплосервис». Это повлекло причинение ущерба ЗАО «Теплосервис» в размере более 9 млн рублей.

Мэр челябинского Троицка Александр Виноградов занимает эту должность с 2014 года. С 2013 по 2014 год он являлся заместителем главы города по общим вопросам.