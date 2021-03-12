Подготовка к речной навигации по Волге стартовала в Самарской области

Власти Самарской области начали поиск компании, которая займется речной навигацией по Волге в 2021 году. Согласно планам, пассажиров начнут перевозить на теплоходах с 7 апреля.

В качестве заказчика выступает министерство транспорта и автомобильных дорог. Ведомство требует, чтобы у подрядчика имелась лицензия на перевозку пассажиров. Кроме того, в распоряжении компании должны иметься собственные или арендованные суда, в том числе для аварийно-спасательных работ. Об этом пишет НИА «Самара».

Итоги аукциона на выполнение работ подведут 23 марта. Максимальная стоимость работ составляет 43,7 млн рублей. Подрядчик будет перевозить пассажиров до 31 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что теплоходный круиз по рекам Обь и Иртыш планируют запустить в 2023 году. Речной транспорт свяжет Салехард и Тобольск.