Водителя с долгом в 4 млн рублей по штрафам задержали в Москве

Свыше 2 тыс. штрафов за нарушение правил дорожного движения и пеня на 4 млн рублей числятся за задержанным в Москве мужчиной. Об этом сообщили 12 марта в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Отмечается, полицейские остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

«При проверке гражданина по базам данных установлено, что на автомобиль наложен арест в связи с неуплатой собственником штрафов на общую сумму около 3 млн рублей и более 1 млн рублей пени», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Также мужчина не сдал экзамен на знания ПДД и не восстановил свое специальное право на управление автомобилем по истечении срока лишения.

Общение водителя с сотрудниками ДПС происходило через приоткрытое окно, поскольку выходить из своей машины он отказался и заблокировал двери. После законных требований полицейских покинуть салон автомобиля было принято решение разбить стекло передней двери, разблокировать замки и задержать нарушителя. После этого гражданина доставили в отделение полиции.

В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством») и по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»). В настоящее время мужчина находится под административным арестом сроком на 10 суток. Его машина арестована и помещена на специализированную стоянку.

22 февраля в Федеральной службе судебных приставов РФ сообщили, что суммарный долг по штрафам ГИБДД составил 11,3 млрд рублей, за прошлый год он вырос почти на 1 млрд рублей.