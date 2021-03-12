Минэнерго объяснило подорожание бензина сезонным спросом и морозами

Минэнерго России объяснило рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС в начале марта. Соответствующее сообщение пресс-службы ведомства поступило «Известиям» 12 марта.

В министерстве отмечают, что это связано с общим изменением индекса потребительских цен с начала года и колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топливо.

Кроме этого, текущее изменение цен связывают с частично возросшим на фоне заморозков спросом на основные виды топлива.

Отмечается, что ведомство занимается регулярным мониторингом ситуации на рынке АЗС — следит за достаточностью поставок и за сохранением конечных цен на уровне, близком к инфляции.

Сейчас правительство уже приняло ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов, подчеркивается в сообщении. Так, компаниям даны рекомендации по увеличению загрузки НПЗ для удовлетворения растущего спроса. Было также принято решение об увеличении минимального уровня продажи топлива на бирже и о корректировке демпфирующего механизма.

Минэнерго отмечает, что нефтегазовые компании уже держат поставки топлива на рынок на высоком уровне. Положительный эффект на рынок для поддержания объемов реализации моторного топлива на бирже, а также снижения ценового давления в скором времени продемонстрируют принятые изменения в совместный приказ ведомства и ФАС по увеличению минимальной величины продаваемых на бирже бензинов до уровня 11% и дизельного топлива до 7,5%.

Ранее в этот же день стало известно, что стоимость бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) на торгах 12 марта выросла до 55,75 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый в мае 2018 года исторический максимум. С начала года его цена возросла на 12,33%.

Как писали «Известия», власти России согласились на предложение нефтяных компаний пересмотреть механизм демпфера цен на бензин. Демпфер помогал в течение нескольких лет стабилизировать ситуацию на рынке топлива в России, но из-за обвала нефтяных котировок и снижения потребления оказался весьма накладным для производящих нефть корпораций.

Новый механизм, привязанный к уровню реальной инфляции, повысит расходы страны, но позволит «улучшить экономику производства бензина» и тем самым стабилизировать цены в более долгосрочной перспективе.