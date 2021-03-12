Президент Армении вернулся к работе после медицинского обследования

Президент Армении Армен Саркисян вернулся к исполнению своих обязанностей после медицинского обследования. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает местная газета «Грапарак».

«Президент Армении Армен Саркисян сегодня прошел обследование в медцентре «Астхик». Он уже завершил обследование и перешел к обычному рабочему режиму», — пишет издание.

Ранее в этот день стало известно, что глава Армении проходит обследование из-за появившихся осложнений после перенесенного коронавируса. Также сообщалось о госпитализации Саркисяна из-за проблем с сердцем.

5 января стало известно, что у Саркисяна диагностировали коронавирусную инфекцию. Позднее сообщалось, что у его супруги Нуне Саркисян также подтвердился COVID-19.

8 января помощник армянского лидера Асмик Петросян рассказала, что течение COVID-19 у президента тяжелое. Он перенес инфекцию с присущими болезни симптомами.