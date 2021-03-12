Жителя Брянска будут судить за хранение боеприпасов времен ВОВ

Жителя Брянска обвинили в приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужчина проводил раскопки в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны.

По данным правоохранительных органов, брянец нашел свыше 20 тротиловых шашек, ручную гранату РГД-33, а также револьвер системы «Наган» и более 1 тыс. боеприпасов. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU. Мужчина вел раскопки в 2019 и 2020 годах на территории Навлинского района.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый изготовил три нестандартных гладкоствольных огнестрельных оружия. Все боеприпасы были обнаружены в квартире и гараже брянца.

Уголовное дело передано в Советский районный суд.

Ранее в этот день Федеральная служба безопасности сообщила о ликвидации 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 28 регионах России. Пресечена противоправная деятельность 72 жителей РФ. Изъято более 250 единиц огнестрельного оружия, 80 кг взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас и более 25 тыс. патронов.