В Крыму задержали осквернившего мемориал вандала

Следователи Республики Крым начали проверку по факту осквернения братских могил в городе Армянск, вандал задержан правоохранителями. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, днем в пятницу в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории мемориала «Группа братских могил Советских воинов 1941–1944 годов, 1946 года» полностью разбиты две мемориальные плиты и повреждены еще несколько.

«Проверка проводится на предмет наличия в действиях лица признаков преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ — «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — указывает ведомство.

Сотрудникам Красноперекопского межрайонного следственного отдела вместе с коллегами из ОМВД России по городу Армянск и оперативными сотрудниками УФСБ в короткие сроки удалось установить обстоятельства произошедшего и задержать злоумышленника.

Им оказался 23-летний житель города Чехов Московской области, гостивший у родственников. Мужчина признался, что во время совершения противоправного деяния находился в нетрезвом состоянии.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, отметили в СК.

В августе 2020 года СУ СК по Краснодарскому краю начало доследственную проверку по факту осквернения мемориала «Героям хостинцам» в Сочи после публикации в СМИ видеозаписи, на которой группа граждан ходит по мемориалу, а некоторые из них с разбега запрыгивают на элементы памятника.