Сроки охоты определили на территории Липецкой области

В Липецкой области внесли изменения в постановление об определении видов разрешенной охоты. С 20 марта в регионе разрешат отстрел селезней.

Согласно документу, с 3 апреля жителям региона разрешат охотиться на вальдшнепа. С 1 июня будет разрешен отстрел взрослых самцов и самок кабана. Об этом сообщает GOROD48.

С 1 июля будет разрешена охота на молодых кабанов. 1 сентября откроется охота на лосей и оленей. С 15 октября разрешат охоту на пушного зверя. Будет разрешен отстрел зайцев, лис, норок, енотовидных собак, хорьков, бобров и горностаев.

Сезон охоты на степную, полевую, боровую и водоплавающую дичь начнется 14 августа.

Ранее сроки охоты определили на территории Карелии. Кабана разрешили добывать с 1 июня по 31 декабря. Охота на лосей будет открыта с 15 октября по 31 декабря. Отстрел гусей, селезней, самцов тетерева и глухаря продлится с 1 по 10 мая.