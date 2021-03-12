Стая бродячих собак напала на девушку в Оренбурге

В Оренбурге 21-летняя девушка пострадала при нападении стаи бродячих собак. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Инцидент произошел на улице Нахимова. Девушка шла к остановке общественного транспорта, когда на нее набросились собаки. Потерпевшая пыталась кричать, но самостоятельно отбиться от псов у нее не получилось. На помощь девушке пришел прохожий. Мужчине удалось отогнать собак.

Медики зафиксировали у оренбурженки укушенные раны спины, бедра и голени. Об этом сообщает 56orb.ru.

12 марта пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

11 марта сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту нападения стаи собак на детей и взрослых в Тынде. Несколько инцидентов произошло с апреля 2020 по февраль 2021 года. По данным прокуратуры, организация, ответственная за работы по регулированию численности бездомных животных, надлежащим образом их не выполняла.