Жителей ЯНАО предупредили о штормовом ветре и снеге

В Ямало-Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют штормовой ветер. Жителей региона просят не оставлять детей без присмотра и не отправляться в дальние поездки на личном автомобиле.

По данным синоптиков, ветер усилился 12 марта, порывы достигают 20 м/с. Неблагоприятная погода сохранится 13 марта. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО призывает местных жителей быть осторожными. Детей не рекомендуется оставлять на улице без присмотра. Во время сильного ветра необходимо укрываться в зданиях или подъездах жилых домов.

Кроме того, согласно прогнозам, в ближайшие сутки в ЯНАО ожидается небольшой снег. Температура будет колебаться от –8 до –22 градусов.