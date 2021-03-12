Число случаев бешенства у животных сократилось в Подмосковье на 77%

На территории Московской области с начала года зафиксировано на 77% меньше случаев бешенства у животных, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхозпрода.

По данным ведомства, с января 2021-го в регионе произошло семь случаев заболевания бешенством. Их зафиксировали в Подольске, Раменском и Луховицах. В прошлом году за аналогичный период зафиксировано 30 случаев в 13 округах, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Как отметил и.о. главы минсельхозпрода Сергей Воскресенский, министерство постоянно контролирует выполнение мероприятий по профилактике и ликвидации заразных болезней животных.

В период с 6 по 12 марта случаев бешенства на территории Подмосковья не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за последние пять лет уровень заболеваемости бешенством у диких животных снизился в 10 раз. По словам главы государственного комитета республики по биологическим ресурсам Федора Баткова, этого результата добились с помощью массовых вакцинаций диких видов животных, а также регулирования их численности.