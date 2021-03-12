Кравчук заявил о планах провести саммит «нормандской четверки» в апреле

Встреча стран — участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) намечена на апрель. Такое заявление сделал глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в пятницу, 12 марта, в эфире телеканала «Украина 24».

При этом он затруднился привести детали предстоящей, по его словам, встречи.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что в графике президента России Владимира Путина на апрель пока нет встречи лидеров «нормандской четверки». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Последняя встреча в «норманнском формате» состоялась в декабре 2019 года. В саммите приняли участие президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. В ходе встречи сторонам удалось договориться о прекращении огня в Донбассе, определить новые зоны отвода сил и согласовать обмен заключенными в формате «всех на всех», пишет «Газета.ру».

В декабре прошлого года Песков указал, что сроки проведения нового саммита можно будет обсуждать только после реализации украинской стороной договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече.

В январе политические советники лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию провели встречу в Берлине. По итогам переговоров, замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что они были полезными, однако окончательных решений пока не было принято.

После этого, также в январе, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев настаивает на проведении встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств. При этом он обвинил Россию в том, что якобы из-за нее эта встреча откладывается.

В марте Зеленский выразил готовность встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если формат саммита будет откладываться. Украинский лидер добавил, что подготовка к встрече в «нормандском формате» уже ведется.