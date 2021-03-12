В Уфе начальник отдела полиции сломал челюсть подчиненному

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного отдела полиции города, сломавшего челюсть своему подчиненному в ходе конфликта. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается на сайте управления СК по Республике Башкортостан.

По данным следствия, 11 марта фигурант дела, находясь в отделе полиции, вступил в перепалку с оперуполномоченным. Конфликт перерос в драку и начальник отдела ударил подчиненного кулаком в лицо. У пострадавшего диагностировали перелом челюсти, вызвавший вред здоровью средней тяжести.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («причинение средней тяжести вреда здоровью»).

В настоящее время ведется комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Также устанавливаются причины конфликта и условия, при которых он произошел.

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