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Проект «Всеобуч по плаванию» реализуют в Ульяновске

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В Ульяновске в Год детского спорта продолжится реализация проекта «Всеобуч по плаванию». В нем участвуют восемь школ. В ФОКе «Орион» накануне, 11 марта, прошло итоговое занятие в рамках проекта. Сертификаты программы получили 36 учеников 2–3-х классов гимназии № 79.

Как рассказал порталу ulpravda.ru директор ФОКа Дмитрий Кочкарев, основная задача проекта — дать возможность детям из ближайших школ пройти курс обучения плаванию. После 12 занятий они получают сертификаты, подтверждающие наличие основных навыков плавания. Порядка 90 детей уже прошли обучение, еще столько же освоят азы плавания в бассейне до конца учебного года.

Проект реализуется в Ульяновске при поддержке губернатора Сергея Морозова и главы города Сергея Панчина. Программу утвердил глава региональной общественной организации «Федерация плавания Ульяновской области» Василий Гвоздев.

Проект реализуется на базе трех бассейнов: «Орион», «Юность» и «Торпедо». В нем участвуют ученики 2–3-х классов.

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