Регулятор ЕС призвал расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Анафилактическую реакцию и повышенную чувствительность рекомендовано включить в список побочных эффектов вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Это следует из документа Европейского агентства лекарственных средств (EMA), опубликованного 12 марта.

Уточняется, что соответствующий вывод был сделан по итогам встречи комитета агентства по оценке фармакологических рисков PRAC 8-11 марта.

«После оценки сообщений о проблемах безопасности в отношении случаев анафилаксии от вакцины против COVID-19, PRAC рекомендует обновить информацию о продукте и включить анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в список побочных эффектов, возникающих с неизвестной частотой», — отмечается в документе.

Решение основано на рассмотрении 41 сообщения о возможной анафилаксии, зафиксированной примерно среди 5 млн вакцинированных в Великобритании. Так, PRAC пришел к выводу, что ряд этих случаев связан с вакцинацией препаратом AstraZeneca.

Также рекомендовано внести коррективы в «существующее предостережение» об использовании препарата. По данным EMA, там нужно отразить сообщения о случаях анафилаксии после прививки вакциной AstraZeneca.

Накануне EMA на фоне отказов от вакцины рекомендовало странам ЕС продолжить использование препарата, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается, и пока нет оснований говорить, что их вызывает именно вакцина.

Дания первой 11 марта приняла решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

Как стало известно в пятницу, в Италии также начаты расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом АstraZeneca.