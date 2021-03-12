Россиянка Егорова поделила первое место с норвежкой на этапе Кубка IBU

Российская спортсменка Анастасия Егорова поделила первое место с норвежской спортсменкой Эмили Аахейм Калкенберг в спринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе. Об этом сообщило в пятницу, 12 марта, издание «Спорт-экспресс».

Россиянка преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 12,6 секунды и не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Такой же результат показала норвежская биатлонистка.

Третье место заняла спортсменка из Италии Ребекка Пасслер, которая пришла с отставанием на 15,6 секунды, не допустив промахов.

Кроме того, еще трое российских спортсменок также попали в десятку: Елизавета Каплина заняла шестое место (отставание в 24,6 секунды; 0 промахов), Екатерина Носкова — восьмое (+30,3; 2), Анастасия Шевченко — девятое (+34,3; 1).

Ранее, 4 марта, стало известно, что женская сборная Швеции одержала досрочную победу в зачете эстафетных гонок на Кубке мира по биатлону сезона-2020/21. Команда из России оказалась на восьмом месте.

В конце февраля сообщалось, что российские биатлонисты разделили 7–9-е места с командами Белоруссии и Украины в медальном зачете ЧМ-2021 по биатлону в словенской Поклюке. Первое место заняла сборная Норвегии. На втором месте — Франция, на третьем — Швеция.