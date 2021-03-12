Названы самые интересные стройки юга России в 2021 году

В южных регионах России не прекращается стройка социальных, бюджетных и чисто коммерческих проектов в рамках федеральной целевой программы «Юг России», действующей с 2008 года. Самые интересные строительные проекты 2021 года в ЮФО назвала газета «Деловой Петербург» в пятницу, 12 марта.

В настоящее время заканчивается второй этап этой целевой программы. Он должен был запустить строительство социально значимых объектов инфраструктуры на юге страны, на основе которого регион станет более привлекательным в том числе и для частного капитала.

Так, на мысе Хрустальный в Севастополе начали строить театр оперы и балета на 1,3 тыс. зрителей. Проект реализуется при поддержке президента России. Площадь территории кластера составит около 50 га. Кроме театра в культурное объединение войдут академия хореографии, театральное училище, площадки для экспозиций российских музеев и жилой комплекс для персонала этих учреждений.

Также создается индустриальный парк Бахчисарай — для повышения инвестиционной привлекательности региона в соответствии целевой программой социально-экономическое развития Крыма и Севастополя правительства России. На базе парка планируется создать современные производственные площадки, привлекательные для инвесторов и резидентов. На территории промзоны создадут необходимую для бизнеса инженерную и транспортную инфраструктуру. Также там будут предоставлять востребованные бизнесом услуги — логистические, консалтинговые, организационные. Всего создадут 650 рабочих мест.

В Ялте на землях Гурзуфского поселкового совета реконструируют советский пансионат «Геолог». Его переделают в фешенебельный туристический апарт-отель на 542 номера с подземным паркингом на 120 машиномест.

В Судаке на первой береговой линии Черного моря у подножия заповедного урочища Алчак-Каястроится возводится апарт-комплекс закрытого типа Atlas Apart-Hotel & SPA. Он будет вмещать более 800 апартаментов, парковую зону и оборудованный пляж, 25-метровый бассейн, SPA-комплекс, медицинский центр, эксплуатируемые террасы и кровлю.

В Сочи по проекту Архитектурного Бюро «Студия 44» строятся корпуса негосударственного общеобразовательного центра для одаренных детей «Сириус». В первом квартале 2022 года должен принять своих первых учеников корпус «Искусство».

Центр «Сириус» создали в 2014 году по инициативе российского лидера Владимира Путина. Учредителем является фонд «Талант и успех», попечительский совет которого возглавляет президент. Специалисты центра помогают выявить на ранних стадиях молодые таланты, развивают их и поддерживают в профессиональном плане. Комплекс рассчитан на единовременное пребывание 600 учащихся, которые смогут жить и заниматься в трех корпусах: «Школа», «Спорт» и «Искусство».

Гостиничный комплекс Marriott Сириус категории 5* с апартаментами появится на первой в России федеральной территории «Сириус» в Имеретинской низменности. Общую концепцию будущего отеля разрабатывают консультанты, а генеральным проектировщиком выступит воронежская девелоперская компания 5SGroup.

В рамках реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре создадут современный культурно-досуговый комплекс с выставочным залом, паркингом и благоустроенной территорий. В здании кинотеатра основной зал будет вмещать до 1200 посетителей. В подземно-цокольной части обустроят выставочный комплекс, кинотеатры, кафе и четырехуровневую парковку.

В центре набережной Алушты перестроят заброшенный летний кинотеатр «Чайка». Земельный участок находится в частной собственности, владелец собирается возвести на нем апарт-отель. Собственник и застройщик участка обязался частично сохранить социальную направленность объекта и организовать на одном из этажей современный кинозал.

Компания «Екатеринодар-Агро» создаст в Абинском районе один из лучших в России по техническому и лабораторному оснащению элеватор мощностью хранилища 30 тыс. т. В проект войдут комплекс очистки, сушки и хранения различных видов сельхозкультур. Производственная мощность объекта составит 360 тыс. т в год очистки и подработки продукции и 180 тыс. т в год сушки риса и других культур.

Под Ростовом издательский дом «Проф-Пресс» строит склад. В городе Аксай Ростовской области находится центральный офис компании. Проект строительства складского комплекса входит в реестр инвестиционных проектов, который контролирует администрация Аксайского района. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 200 рабочих мест. В 2022 году планируется построить еще один склад, площадью 15 тыс. кв. м.

В Ставрополе Минстрой совместно с московской компанией ООО «Магистраль» планирует осуществить строительство нового корпуса государственной Краевой детской клинической больницы, которое не задалось с первым подрядчиком. Новый подрядчик возведет пятиэтажное учреждение на 280 коек. Согласно конкурсной документации, клиника будет состоять из стационара с приемным отделением, отделений реанимации и интенсивной терапии, операционного отделения.

Под Ставрополем в поселке Нежинский началось строительство второй очереди теплиц по выращиванию клубники, ежевики, голубики и малины в рамках создания ягодного кластера. Это будут легкие теплицы тоннельного типа. Первая очередь комплекса для выращивания клубники была введена в эксплуатацию в 2019 году. Общая площадь кластера — 30 га (две очереди и питомник).