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Калужских энергетиков перевели в режим повышенной готовности

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В Калуге сотрудники энергетических компаний работают в режиме повышенной готовности. Это связано с ухудшением погодных условий.

В частности, в ближайшие дни ожидается усиление юго-восточного ветра до 17 м/с. Местами возможна метель, а на дорогах гололедица.

В пресс-службе Калугаэнерго газете «Весть» сообщили, что сейчас к работе готовы 74 бригады, 288 человек персонала и 141 единица спецтехники. Для резервного энергоснабжения социальных объектов подготовили 69 передвижных дизель-генераторных установок.

Ранее жителям московского региона пообещали повышение температуры до 4–6 градусов тепла в предстоящее воскресенье, 14 марта. Существенных осадков на следующей неделе не ожидается. В ночь на субботу в Москве начнется снегопад, который продлится всю ночь и весь день.

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