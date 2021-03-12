AstraZeneca не нашла доказательства угрозы риска тромбоза после вакцинации

Британско-шведская компания AstraZeneca заявила об отсутствии доказательств, связанных с угрозой повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен после ее вакцин. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает CNN.

Исходя из проведенного организацией анализа, который основывался на более 10 млн записей, он не выявил угрозы возникновения данных заболеваний у «какой-либо определенной возрастной группы, пола или в самой партии и в определенной стране» после использования препарата от AstraZeneca.

Ранее в этот день официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис высказала мнение, согласно которому польза вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca превышает негативные отзывы о ней. По ее словам, ее применение рекомендуется продолжить.

11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Вслед за Данией власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Помимо этого, в этот же день нидерландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca.

11 марта AstraZeneca в ответ на данное решение стран сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от коронавируса по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.

Со своей стороны Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам Евросоюза продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.