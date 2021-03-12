В администрации Саркисяна прокомментировали его состояние здоровья

Президент Армении Армен Саркисян проходит обследование из-за появившихся осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом сообщили 12 марта в администрации главы государства.

«В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении появились осложнения, он проходит обследование в ереванском медцентре «Астхик», – рассказали в администрации «РИА Новости».

Ранее сообщалось о госпитализации Саркисяна из-за проблем с сердцем. Президент был доставлен в медицинский центр «Астхин», где ему, по некоторым данным, делают операцию по стентированию.

5 января стало известно, что у Саркисяна диагностировали коронавирусную инфекцию. Позднее сообщалось, что у его супруги Нуне Саркисян также подтвердился COVID-19.

8 января помощник армянского лидера Асмик Петросян рассказала, что течение COVID-19 у президента тяжелое. Он перенес инфекцию с присущими болезни симптомами.