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В Черное море вошел фрегат Испании «Кристобаль Колон»

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Фрегат Испании «Кристобаль Колон» вошел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной.

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«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15.00 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», — приводит заявление ТАСС.

В конце февраля стало известно, что в Черном море начались Международные учения НАТО «Посейдон 21». Учения проходили с 27 февраля по 6 марта на берегу Черного моря под командованием военно-морских сил Румынии. В них приняли участие более 700 военных из нескольких стран Североатлантического альянса: Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

Ранее, 25 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Черноморский флот РФ приступил к слежению за кораблями военно-морских сил Испании и Греции, которые вошли в акваторию Черного моря.

В декабре 2020 года в США назвали военные учения американского флота и союзников Соединенных Штатов по НАТО в Черном море «предупреждением для России».

В начале декабря в МИД России обеспокоились наращиванием военных сил НАТО в Черном море, отметив, что увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ.

В октябре прошлого стало известно, что четыре военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря. Силы Черноморского флота России установили за ними наблюдение, сообщили в Национальном центре управления обороной.

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