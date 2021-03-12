Угрожавший ножом медикам житель Симферополя получил условный срок

Суд в Крыму вынес решение по делу жителя Симферополя, который угрожал ножом сотрудникам скорой помощи. Его признали виновным в угрозе убийством.

Как установило следствие, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выразил недовольство оказанием медицинской помощи его матери и учинил ссору. Во время конфликта он с ножом в руке угрожал убить двух медиков.

Суд приговорил мужчину к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, пишет ИА «Крыминформ».

Летом 2020 года житель Симферополя ударил ножом врача. Его поместили в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение, поскольку у него диагностировали тяжелое психическое расстройство.