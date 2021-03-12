Москвичам пообещали скорое начало оттепели

В Москве в предстоящее воскресенье температура воздуха поднимется до 4–6 градусов тепла, на следующей неделе существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 12 марта.

«Температура воздуха в воскресенье повысится до 4–6 градусов тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель. Существенных осадков не ожидается», — сказал Вильфанд «Интерфаксу».

Сильных морозов на следующей неделе также не ожидается.

Метеоролог рассказал, что температура будет однородная: начиная со среды ночью с небольшим минусом, а днем — около нуля. «Такой мягкий, спокойный режим», — отметил он.

При этом, как добавил Вильфанд, это не означает, что больше морозов в столице ожидать не стоит. По его словам, до конца марта они еще будут, но не такие сильные, как в середине этой недели.

Ранее в этот же день пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы предупредила, что к вечеру пятницы погода ухудшится. В некоторых районах столицы пойдет снег.

Накануне в Гидрометцентре России сообщили, что в эти выходные в столице наступит резкое потепление с осадками и усилением ветра.