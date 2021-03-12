После пожара в Анапе возбуждено уголовное дело из-за сауны в жилом доме

Житель Краснодарского края устроил сауну в технических помещениях жилого дома, где в результате произошел пожар и сгорел мансардный этаж. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, пишет 12 марта пресс-служба управления Следственного комитета Кубани.

По данным следствия, 64-летний житель одной из квартир на 7-м этаже построил на техническом этаже дома дополнительные помещения и оборудовал сауну. При этом соответствующих разрешений от контролирующих органов получено не было. Предполагается, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

«По результатам проведенной проверки в связи с пожаром в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), в отношении одного из жильцов дома», — говорится в сообщении ведомства.

Назначены пожаротехническая и оценочные экспертизы, свидетели и пострадавшие жильцы дают показания. Идет изъятие требующейся следствию документации из администрации города и управляющей компании.

«В ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов в период введения жилого дома в эксплуатацию и проведение дальнейших контрольных мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности», — добавили в СК.

Возгорание произошло утром в пятницу на мансардном этаже дома на пересечении улиц Спортивной и Лазурной. Сообщалось, что он полностью поврежден пожаром. Пострадали 24 квартиры.

Из дома были эвакуированы 300 жильцов. Власти Анапы приняли решение временно разместить в санаториях почти 80 человек. Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации возгорания были привлечены 130 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 95 человек и 23 единицы техники.

Пожар локализовали в 8:50 мск на площади 3150 кв. м, а спустя час в региональном главке МЧС заявили о ликвидации открытого горения. Полностью справиться с огнем удалось в 12:20 мск.