«Мегафон» развернет частную сеть LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

Компания «Мегафон» развернет частную сеть (Private ) LTE на Удоканском месторождении меди, чтобы обеспечить сотрудников горнотранспортного комплекса «Удоканская медь» устойчивой связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность. Информация следует из пресс-релиза сотового оператора, поступившего в распоряжение «Известий» в пятницу, 12 марта.

«Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц будет охватывать всю территорию месторождения: карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината, который объединит обогатительную фабрику и металлургический завод», — говорится в сообщении.

На первом этапе «Мегафон» обеспечит 4G-связью работников предприятия и подрядных организаций, задействованных на строительной площадке комбината. Компания намерена построить до конца текущего года четыре базовые станции и организовать отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов. В 2022 году планируется завершить строительные работы и приступить к промышленной добыче. На тот момент компания планирует усилить покрытие, в том числе и за счет Private LTE.

Как уточнила директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина, частные промышленные сети имеют несколько сильных преимуществ. Так, в отличие от Wi-Fi-сетей, которыми обычно пользуются на предприятиях, частные сети LTE обладают помехоустойчивостью, лучше защищены и более радиопрозрачны.

«Private LTE обеспечивает низкие задержки, гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности», — сказала Талдыкина.

Примечательно, что на «Удоканской меди» планируется организовать и цифровую радиосвязь «Мегафон Транкинг», которая не только позволит обмениваться мультимедийными и видеосообщениями, но и покажет местоположение каждого сотрудника в режиме реального времени. Это поможет быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях и оперативно управлять сотрудниками предприятия.

«Компания одновременно ведет строительство самого горно-металлургического комбината, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также горно-капитальные работы. Современные цифровые технологии «Мегафона» позволят оптимизировать процессы управления строительством сложных и разных по функциям объектов, а также обеспечить максимальную безопасность передачи данных», — отметил генеральный директор «Удоканской меди» Герман Миронов.