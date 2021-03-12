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Акцию «Сад памяти» проведут в шести районах Псковской области

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К международной акции «Сад памяти» присоединятся шесть районов Псковской области. Администрации подали соответствующие заявки. Речь идет о Бежаницком, Гдовском, Усвятском, Невельском, Порховском и Себежском районах.

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На их территории в память о погибших в Великой Отечественной войне высадят сосны, березы и ели — всего около 500 деревьев. Площадь высадки составит порядка 400 кв. м, пишет Псковская лента новостей.

Старт акции назначен на 18 марта. В соответствии с климатическими условиями в Псковской области деревья начнут высаживать в апреле. Другие районы области могут заявить о своем желании поучаствовать в акции до конца марта.

Каждый житель региона также может стать участником этой акции. Для этого он должен высадить дерево у себя на участке, выложить фото в Сеть и внести данные на единую карту акции садпамяти2021.рф. Также можно нарисовать «Сад памяти» и выложить публикацию с семейной историей в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Цель акции — высадить 27 млн деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Мероприятие организует Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

В 2020 году в акции «Сад памяти» в честь 75-летия Победы приняли участие более 50 стран мира. Было высажено порядка 29 млн деревьев.

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