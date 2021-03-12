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Источник сообщил о задержании мэра челябинского Троицка

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Глава челябинского Троицка Александр Виноградов задержан правоохранительными органами по уголовному делу о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Сегодня в администрации проводились оперативно-следственные действия. По итогам задержан глава администрации. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Меру пресечения должны избрать сегодня», — сказал собеседник агентства.

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Он также подчеркнул, что действия следствия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении вице-мэра Троицка Владимира Германа.

В правоохранительных органах Челябинской области воздержались от комментариев.

Об обвинeнии зaмглавы пo гoродскому хoзяйству Герману в прeвышении пoлномочий стало известно 15 декабря 2020 года.

Как сообщали в СК РФ по Челябинской области, в 2019 году обвиняемый незаконно передал в аренду третьим лицам имущество ЗАО «Теплосервис» в здании центральных тепловых пунктов с установленным в них технологическим оборудованием «Теплосервис». Это повлекло причинение ущерба ЗАО «Теплосервис» в размере более 9 млн рублей.

Мэр челябинского Троицка Александр Виноградов занимает эту должность с 2014 года. С 2013 по 2014 год он являлся заместителем главы города по общим вопросам.

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