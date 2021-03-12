Эксперт Роспотребнадзора оценил опасность новых штаммов COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть течения заболевания ни у детей, ни у взрослых. На эту тему он высказался в беседе с журналистами в пятницу, 12 марта.

Он напомнил, что дети болеют коронавирусом реже и переносят заболевание относительно легче, чем взрослые. По словам Горелова, среди несовершеннолетних в основном болеют подростки 13–15 лет.

Эксперт считает, что обнаруженные новые штаммы коронавируса вряд ли существенно изменят структуру заболеваемости.

«У новых штаммов репродуктивное число выше, то есть они более заразные, заболеваемость тоже может немного увеличиться, но в тех же пропорциях во всех возрастных группах. На тяжесть течения заболевания новые штаммы также не влияют — ни у детей, ни у взрослых», — сообщил Горелов.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что выявляемые в мире новые мутации коронавируса, предположительно, на усиление эпидпроцесса не влияют.

10 марта она сообщала, что в России в настоящее время пока нет широкого распространения новых мутаций коронавирусной инфекции. Попова также напомнила, что российские вакцины от COVID-19 и иммунитет у переболевших работают против «британского» штамма коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон тогда сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, «южноафриканский» штамм коронавируса опаснее «британского», так как приобретает мутации для повторного заражения людей.