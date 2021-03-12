Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕС продлил санкции против граждан и организаций РФ и Украины на полгода
Общество
Москвичам пообещали скорое начало оттепели
Экономика
Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд
Мир
В Черное море вошел фрегат Испании «Кристобаль Колон»
Общество
В России предложили расплачиваться за покупки пластиковой тарой
Спорт
Россиянка Егорова поделила первое место с норвежкой на этапе Кубка IBU
Общество
Движение под петербургским «мостом глупости» перекроют до середины мая
Мир
Зеленский попросил главу Австрии помочь с получением вакцины от COVAX
Мир
Президент Армении госпитализирован из-за проблем с сердцем

Социальный городок под Псковом строят с опережением графиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальный городок, который строят под Псковом, будет готов раньше запланированного срока. Об этом сообщила первый замгубернатора Вера Емельянова.

Установка в развитие: как Псковской области подтянуть экономику
К 2024 году в регион должны привлечь более 20 млрд инвестиций, заверили в Минэке

Регион получил в 2020 году из федерального бюджета необходимую сумму на завершение проекта. Первоначально объект планировался к сдаче в 2022 году.

Сейчас строительная организация занимается привлечением специалистов и закупает строительные материалы, необходимые для завершения работы.

Основную часть работ планируется закончить к концу 2021 года. В I квартале 2022 года завершат отделочные работы, установят и протестируют оборудование.

Емельянова уточнила, что социальный городок будет принципиально отличаться от существующих социальных учреждений. Там будет возможность проживания не просто в более комфортных условиях, но и в условиях, которые позволят обеспечить здоровое долголетие, пишет Псковское агентство информации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал в социальном городке под Псковом в феврале этого года. Он пообещал придать новый импульс этому проекту.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021