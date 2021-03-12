Социальный городок под Псковом строят с опережением графиков
Социальный городок, который строят под Псковом, будет готов раньше запланированного срока. Об этом сообщила первый замгубернатора Вера Емельянова.
Регион получил в 2020 году из федерального бюджета необходимую сумму на завершение проекта. Первоначально объект планировался к сдаче в 2022 году.
Сейчас строительная организация занимается привлечением специалистов и закупает строительные материалы, необходимые для завершения работы.
Основную часть работ планируется закончить к концу 2021 года. В I квартале 2022 года завершат отделочные работы, установят и протестируют оборудование.
Емельянова уточнила, что социальный городок будет принципиально отличаться от существующих социальных учреждений. Там будет возможность проживания не просто в более комфортных условиях, но и в условиях, которые позволят обеспечить здоровое долголетие, пишет Псковское агентство информации.
Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал в социальном городке под Псковом в феврале этого года. Он пообещал придать новый импульс этому проекту.