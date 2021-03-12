Поручение Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрит РТК

Поручение президента России Владимира Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам будет рассмотрено в апреле на Российской трехсторонней комиссии (РТК). Об этом говорится в едином плане первоочередных мероприятий комиссии на полугодие 2021 года.

Согласно документу, подготовить соответствующие материалы должны Минтруд, Минэкономразвития и Минфин, а также общероссийские объединения профсоюзов и работодателей.

Рассмотрение материалов в рабочих группах РТК, как отмечается в плане, намечено на март.

4 января Путин поручил представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Государственную думу 22 января. На тот момент в стране было 7,3 млн работающих пенсионеров, а средняя пенсия — 16,5 тыс. рублей.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что экспертное подразделение в администрации президента будет рассматривать варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.

Он отметил, что по поручению президента правительство представило свое видение решения данного вопроса и после рассмотрения всех вариантов будет приниматься конкретное решение.

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в российском правительстве и парламенте нет возражений против индексации пенсий работающим пенсионерам, ищется финансирование.

Глава Минтруда Антон Котяков 10 марта сообщил, что предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам сформированы, правительство передало их в администрацию президента Владимира Путина. Тогда же министр выразил надежду на то, что обсуждение вопроса пройдет в ближайшее время.

В этот же день стало известно, что социальные пенсии россиян с 1 апреля проиндексируют на 3,4%.