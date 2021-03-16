Вызвали полис: страховые компенсации за бизнес-риски достигли 6 млрд
В 2020 году страховые компании выплатили бизнесу 6 млрд рублей компенсации по договорам хеджирования от предпринимательских рисков, следует из статистики Центробанка, с которой ознакомились «Известия». Общая сумма по сравнению с 2019-м увеличилась вдвое. В регуляторе это объяснили ухудшением положения предпринимателей из-за коронавируса. В страховых компаниях уверены, что спрос со стороны бизнеса на такое покрытие будет расти и дальше, вот только сами финансовые организации существенно сократят продажу подобных полисов.
Предложение ограничено
Статистика Банка России свидетельствует: за 2020 год страховые компании выплатили более 6 млрд рублей по договорам, покрывающим предпринимательские риски. В 2019-м эта сумма составила порядка 3,08 млрд рублей. Примерно в два раза выросло и число страховых случаев — до 1357. При этом отказы в выплатах составили только 7%. Рост страховых случаев по предпринимательским рискам связан с пандемией коронавируса и ограничительными мерами, которые привели к убыткам для бизнеса, пояснили в пресс-службе регулятора.
2020 год был сложным для предпринимателей, констатировал генеральный директор группы СК «Югория» Алексей Охлопков. Страховые компании, которые заключали подобные договоры в 2019 году, с мая 2020-го начали получать множество заявлений по урегулированию убытков. Увеличение объема выплат во многом связано с пандемией, считают и в «Ренессанс страховании».
Полисы от предпринимательских рисков покрывают самые разные сферы — например, потерю депозита из-за отзыва у банка лицензии, неспособность выполнить финансовую гарантию, убыточность инвестиций из-за неожиданных изменений политической или экономической ситуации, невозможность погасить валютный кредит, полученный для проведения экспортно-импортных сделок и т.д. При этом в страховании имущества юридических лиц в том числе покрывается риск перерыва в производственной деятельности, рассказал Алексей Охлопков.
Наибольшая доля полисов от предпринимательских рисков была куплена в течение года — до конца второго квартала 2020-го. После этого страховщики стали резко сокращать объем таких сделок, так как отметили ухудшение в экономической ситуации и сложности у бизнеса. Именно поэтому рост страховых выплат будет продолжаться до начала третьего квартала 2021-го, уверен Алексей Охлопков.
По его мнению, спрос на полисы, покрывающие предпринимательские риски, будет увеличиваться и дальше, так как компании захотят компенсировать свои потери на фоне ухудшения экономической ситуации. Однако предложение подобных продуктов будет только сокращаться. Рынка перестрахования этого вида полисов практически нет, что значительно отразится на количестве доступных вариантов.
С ним согласен заместитель начальника управления страхования кредитных, финансовых и предпринимательских рисков «Согласия» Виталий Ус. Учитывая сохраняющиеся негативные тенденции на внутреннем рынке и за рубежом, можно ожидать прекращения деятельности значительной части компаний. Прежде всего это будут предприятия малого и среднего бизнеса. Такая тенденция приведет к росту спроса на страхование предпринимательских рисков и увеличению выплат. Однако из-за этого также может повыситься число банкротств и неплатежей по договорам со стороны клиентов страховщиков. С другой стороны санкции и карантинные ограничения открыли новые возможности для ряда компаний по развитию бизнеса и увеличению оборотов, уверен Виталий Ус.
Покрытие пандемии
Основной причиной роста спроса на страхование предпринимательских рисков стали опасения рынка из-за введения ограничений на фоне пандемии, согласна профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Такие полисы направлены в том числе на покрытие убытков из-за перерыва в деятельности ввиду форс-мажорных обстоятельств. Неопределенность бизнеса выросла, поэтому спрос на страховки повысился. В прошлом году повсеместные ограничения привели к неожиданным ситуациям в целом ряде отраслей, а вероятность операционных и предпринимательских рисков повысилась, сообщил генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.
В 2020 году выплаты по таким полисам производились по четырем основным причинам. Первая — непредвиденные расходы, из-за них страховые компании перевели порядка 3,5 млрд рублей. Вторая — неисполнение договорных обязательств контрагентом по сделке. Третья — остановка или сокращение объема производства и четвертая — банкротство, рассказал директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.
Меры, предложенные Владимиром Путиным на совещании 11 марта, по снятию большого числа барьеров для предприятий помогут повысить финансовые ресурсы и снизить потери компаний, уверены эксперты. В течение года будет снято около 3,8 тыс. таких ограничений, в 2020-м было отменено около 3 тыс. различных административных ограничительных процедур, заявил ранее президент.
Несмотря на это, интерес к страхованию предпринимательских рисков продолжит расти в 2021 году, но в меньшей степени. Популярность таких полисов снижается за счет условий договора и времени получения компенсации, сообщила Юлия Финогенова. Процесс возмещения может растянуться как минимум на год, к тому же полное покрытие получить очень сложно, так как риски страхуются с обязательной франшизой не менее 20%, то есть клиент сам должен будет заплатить эту долю, указанную в договоре. Однако основная часть руководителей сейчас, после пандемии, видят гораздо больше возможных рисков для бизнеса, чем раньше, поэтому спрос на покрывающие их страховки сохранится, согласен Андрей Дроздов.