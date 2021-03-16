Вызвали полис: страховые компенсации за бизнес-риски достигли 6 млрд

В 2020 году страховые компании выплатили бизнесу 6 млрд рублей компенсации по договорам хеджирования от предпринимательских рисков , следует из статистики Центробанка, с которой ознакомились «Известия». Общая сумма по сравнению с 2019-м увеличилась вдвое . В регуляторе это объяснили ухудшением положения предпринимателей из-за коронавируса. В страховых компаниях уверены, что спрос со стороны бизнеса на такое покрытие будет расти и дальше, вот только сами финансовые организации существенно сократят продажу подобных полисов.

Предложение ограничено

Статистика Банка России свидетельствует: за 2020 год страховые компании выплатили более 6 млрд рублей по договорам, покрывающим предпринимательские риски. В 2019-м эта сумма составила порядка 3,08 млрд рублей. Примерно в два раза выросло и число страховых случаев — до 1357. При этом отказы в выплатах составили только 7% . Рост страховых случаев по предпринимательским рискам связан с пандемией коронавируса и ограничительными мерами, которые привели к убыткам для бизнеса, пояснили в пресс-службе регулятора.

2020 год был сложным для предпринимателей , констатировал генеральный директор группы СК «Югория» Алексей Охлопков. Страховые компании, которые заключали подобные договоры в 2019 году, с мая 2020-го начали получать множество заявлений по урегулированию убытков . Увеличение объема выплат во многом связано с пандемией, считают и в «Ренессанс страховании».

Полисы от предпринимательских рисков покрывают самые разные сферы — н апример, потерю депозита из-за отзыва у банка лицензии, неспособность выполнить финансовую гарантию, убыточность инвестиций из-за неожиданных изменений политической или экономической ситуации, невозможность погасить валютный кредит, полученный для проведения экспортно-импортных сделок и т.д. При этом в страховании имущества юридических лиц в том числе покрывается риск перерыва в производственной деятельности, рассказал Алексей Охлопков.

Наибольшая доля полисов от предпринимательских рисков была куплена в течение года — до конца второго квартала 2020-го. После этого страховщики стали резко сокращать объем таких сделок, так как отметили ухудшение в экономической ситуации и сложности у бизнеса . Именно поэтому рост страховых выплат будет продолжаться до начала третьего квартала 2021-го, уверен Алексей Охлопков.

По его мнению, спрос на полисы, покрывающие предпринимательские риски, будет увеличиваться и дальше , так как компании захотят компенсировать свои потери на фоне ухудшения экономической ситуации. Однако предложение подобных продуктов будет только сокращаться . Рынка перестрахования этого вида полисов практически нет, что значительно отразится на количестве доступных вариантов.

С ним согласен заместитель начальника управления страхования кредитных, финансовых и предпринимательских рисков «Согласия» Виталий Ус. Учитывая сохраняющиеся негативные тенденции на внутреннем рынке и за рубежом, можно ожидать прекращения деятельности значительной части компаний. Прежде всего это будут предприятия малого и среднего бизнеса. Такая тенденция приведет к росту спроса на страхование предпринимательских рисков и увеличению выплат. Однако из-за этого также может повыситься число банкротств и неплатежей по договорам со стороны клиентов страховщиков. С другой стороны санкции и карантинные ограничения открыли новые возможности для ряда компаний по развитию бизнеса и увеличению оборотов, уверен Виталий Ус.

Покрытие пандемии

Основной причиной роста спроса на страхование предпринимательских рисков стали опасения рынка из-за введения ограничений на фоне пандемии, согласна профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Такие полисы направлены в том числе на покрытие убытков из-за перерыва в деятельности ввиду форс-мажорных обстоятельств. Неопределенность бизнеса выросла, поэтому спрос на страховки повысился. В прошлом году повсеместные ограничения привели к неожиданным ситуациям в целом ряде отраслей, а вероятность операционных и предпринимательских рисков повысилась , сообщил генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.

В 2020 году выплаты по таким полисам производились по четырем основным причинам . Первая — непредвиденные расходы, из-за них страховые компании перевели порядка 3,5 млрд рублей. Вторая — неисполнение договорных обязательств контрагентом по сделке. Третья — остановка или сокращение объема производства и четвертая — банкротство, рассказал директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

Страхуй, пока горячо Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Меры, предложенные Владимиром Путиным на совещании 11 марта, по снятию большого числа барьеров для предприятий помогут повысить финансовые ресурсы и снизить потери компаний, уверены эксперты. В течение года будет снято около 3,8 тыс. таких ограничений, в 2020-м было отменено около 3 тыс. различных административных ограничительных процедур, заявил ранее президент.