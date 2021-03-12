На Байкале запущен нейтринный глубоководный супертелескоп

На Байкале запущен уникальный глубоководный супертелескоп. Новая нейтринная установка — крупнейшая в Северном полушарии, сообщает телеканал «Известия». С ее помощью ученые смогут изучать эволюцию галактик и Вселенной. Чистая вода Байкала идеально подошла для уникальной работы. Ученые заявили, что стоят у порога создания новой астрофизики. Только у РФ есть возможность проводить подобные опыты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.