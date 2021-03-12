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Оставшуюся в магазинах одежду можно будет домаркировать

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Возможность маркировки нераспроданных остатков одежды и текстиля продлили до 1 мая. Соответствующее постановление опубликовано 12 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

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Маркировка одежды и текстиля была введена с 1 января 2021 года. Предполагалось, что остатки, которые не были распроданы до этой даты, можно будет маркировать до 1 февраля, однако этот срок был продлен с целью облегчить бизнесу переход к работе с маркированным товаром.

Помимо маркировки товар необходимо обязательно ввести в оборот.

«Подготовка к маркировке ряда товаров легкой промышленности шла весь прошлый год. Производители, импортеры, крупные дистрибьюторы и ритейлеры перестроились уже к Новому году. Продление маркировки остатков позволит в первую очередь магазинам соблюсти все правила и распродавать то, что осталось с прошлого года. В «Честном знаке» зарегистрировано более 125 тыс. участников оборота товаров легкой промышленности. Эмитировано более 1,3 млрд кодов маркировки», — рассказала «Известиям» заместитель генерального директора ЦРПТ Вера Волкова.

На данный момент цифровой маркировке подлежит кожаная одежда, женская трикотажная одежда, пальто, плащи, постельное, кухонное, столовое белье. Компании, осуществляющие продажу этих товаров, формируют самую многочисленную категорию в «Честном знаке».

Специальный цифровой код позволяет проверить легальность пальто или куртки с помощью сканирования в приложении «Честный знак». С начала запуска программы маркировки пользователи уже проверили более 2,5 млн товаров легкой промышленности.

Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году и завершится в 2024-м. Уникальный цифровой код на продукции позволяет каждому покупателю убедиться в легальности и качестве товара. Так, с 1 марта 2018 года в России вступила в силу норма об обязательном наличии цифровой маркировки у табачных изделий, а в июле 2020 года в стране начали маркировать обувь и лекарства.

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