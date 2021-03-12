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Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

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В ходе телефонных разговоров, которые состоялись 11 и 12 марта, была рассмотрена практическая реализация договоренностей по Нагорному Карабаху от 11 января текущего года, а также от 9 ноября 2020 года.

Стороны отметили, что режим прекращения огня в регионе соблюдается неукоснительно и обстановка в целом остается стабильной и спокойной.

«Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора», — отметили в Кремле.

Кроме того, во время переговоров были затронуты вопросы разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

«В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран», — указали в пресс-службе.

Вдобавок к этому стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армения и Азербайджан в ходе переговоров по Карабаху проявили конструктивный подход. По ее словам, Министерство иностранных дел России рассчитывает, что страны будут придерживаться курса на поиск взаимоприемлемых точек соприкосновения как в официальных комментариях, так и в медиапространстве.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

11 января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.

Первая встреча рабочей группы состоялась в конце февраля. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания отметил, что вице-премьеры трех стран рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

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