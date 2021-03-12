Экстренное предупреждение из-за непогоды объявили в Карелии

Сильные снегопады накроют Карелию в течение ближайших суток. В республике объявили экстренное предупреждение.

По данным МЧС, которые приводит ИА «Карелinform», с середины ночи на субботу и всю субботу, 13 марта, преимущественно на юге республики пройдет сильный снег. Днем он будет переходить в мокрый снег.

Под действие циклона попадут Петрозаводск, Пудожский, Прионежский, Олонецкий, Питкярантский и Пряжинский районы.

12 марта сообщалось, что в столичном регионе к вечеру пятницы ухудшится погода. В некоторых районах пойдет снег. Ночью снегопад усилится и продолжится в субботу.