Эксперт рассказала о видах современного интернет-мошенничества

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Анастасия Баринова рассказала в пятницу, 12 марта, об особенностях современного интернет-мошенничества.

По словам эксперта, есть два вида мошенничества. «Первый связан с видеокамерами. Действительно, мы видим, что постоянно всплывают какие-то слитые базы доступов, которыми пользуются мошенники или другие заинтересованные люди», — сказала Баринова в беседе с телеканалом «Звезда».

Она отметила, что каких-то устойчивых мошеннических схем, связанных с этим, нет. При этом надо понимать, что любые данные, которые утекают, могут использоваться злоумышленниками.

Также специалист рассказала, что есть и другие устройства, к которым также можно получить доступ, например умные девайсы.

«К таким устройствам относятся роутеры, это важно, потому что они стоят у каждого дома. И к ним часто получают доступ, потому что на них стоит пароль по умолчанию, который легко взломать. И из-за того, что люди не меняют пароль и не следят за ним, злоумышленники могут получать к ним доступ», — сказала Баринова.

Специалист отметила, что люди никак не могут себя защитить, если попадут в объектив расположенных на улице камер. Что же касается личных устройств, которые мошенники могут взломать, лучше регулярно обновлять программное обеспечение (ПО) и менять пароли.

Ранее, 10 марта, сообщалось, что хакеры получили доступ к 150 тыс. камер по всему миру. Взлому подверглась система видеонаблюдения Verkada, установленная на множестве предприятий и в ряде американских госучреждений. Среди жертв — фабрики Tesla и офис самого производителя. Клиентами Verkada также являются школы, тюрьмы и больницы США.