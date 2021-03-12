Женщину госпитализировали после падения снежного кома в Уфе

Жительница Уфы госпитализирована после того, как на нее обрушился снег с крыши Уфимского института искусств. Инцидент произошел днем 12 марта на улице Ленина.

О состоянии пострадавшей и характере ее травм пока не сообщается. 61-летняя женщина находится в больнице на обследовании.

В городском управлении гражданской защиты ИА «МедиаКорСеть» рассказали, что сейчас опасный участок огородили. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось о падении ледяной глыбы на ребенка в Находке. Лед обрушился на малыша с крыши магазина.