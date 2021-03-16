Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Подмосковье установят свыше 500 камер для контроля вывоза мусора
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области
Общество
Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России
Культура
Наталия Орейро записала песню о пандемии COVID-19 на русском языке
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное половодье в Подмосковье
Спорт
Овечкин догнал Эспозито по голам в чемпионате НХЛ и вышел на шестое место
Мир
Депутат бундестага назвал условие для признания Крыма на Западе
Общество
Валерий Меладзе вновь станет отцом
Общество
Эксперт Минздрава назвала способ продлить жизнь на 25 лет

Аналитики выяснили требуемое россиянам количество дней для поиска работы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты аналитического центра «Авито Работа» выяснили, что 15% жителей России потратили на последний поиск работы только один день. За 2–5 дней новую работу нашли 12% опрошенных.

При этом у большинства россиян (27%) поиск работы всё же занимает более месяца. От 15 до 30 дней работу искали 15% респондентов, от 11 до 14 дней — 6%, а от 6 до 10 дней — 7% опрошенных.

«Это самый сильный кризис в сфере занятости»
Глава МОТ Гай Райдер — о регулировании работы в интернете и восстановлении глобального рынка труда после COVID-19

Аналитики пришли к выводу, что на работу быстрее устраиваются жители маленьких городов, чем мегаполисов.

«В городах-миллионниках доля тех, кто оценивает свой последний поиск работы как очень быстрый, минимальна (17%), а в маленьких городах, напротив, — максимальна (24%) Среди регионов по количеству тех, кто нашел работу очень быстро, лидируют Уральский федеральный округ (27%) и Южный федеральный округ (25%)», — говорится в сообщении.

Также в Москве оказался самый маленький процент тех, кто нашел работу за один день (9%), тогда как в городах с населением меньше 100 тыс. жителей доля таких респондентов доходила до 15%.

При этом среди федеральных округов по скорости поиска работы лидирует Северо-Кавказский — там за один день находили работу 21% опрошенных участников рынка труда, согласно исследованию.

Сроки поиска работы также зависят от возраста, пришли к выводу аналитики. Если в группах респондентов от 18 до 24 лет оказалось больше тех, кто находит работу в срок от 1 до 10 дней — 44%, то среди респондентов 45+ их 28% и увеличивается доля тех, кто искал свою последнюю работу больше месяца.

Отмечается, что почти треть жителей страны (32%) искали любую работу. Они считают, что главное условие, которое могло бы ускорить их трудоустройство, это если бы было больше вакансий в их городе.

30% респондентов искали работу по профилю и считают, что поиск был бы быстрее, если бы было больше соответствующих их профессии вакансий.

Одновременно с этим россияне перечисляли и другие причины затянувшегося трудоустройства. В частности, 19% утверждают, что можно было использовать больше каналов поиска работы, 16% полагают, что нужно было проявить больше активности — тратить время на поиск, чаще откликаться, спрашивать варианты работы у друзей и знакомых.

Женщины чаще мужчин объясняют свои неудачи при поиске работы тем, что они неуверенно вели себя на собеседовании — 10% женщин и 6% мужчин считают, что поиск работы затянулся дольше именно поэтому. Также россияне винят в затянувшемся поиске недостаточно подробные описания вакансий, невозможность позвонить и пообщаться с работодателем по телефону и плохо составленные резюме.

В исследовании приняли участие 10 тыс. человек.

Ранее, 11 марта, сервис «Работа.ру» определил вакансии с самым высоким доходом на удаленке. Выяснилось, что менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java при удаленной работе могут претендовать на зарплату более 200 тыс. рублей.

Заработная плата менеджера по продажам косметологического оборудования может достигать до 300 тыс. рублей. В обязанности входит обработка клиентских заявок, оформление договоров и сопровождение сделок. Также кандидат должен располагать собственной профильной клиентской базой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021