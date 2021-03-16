Аналитики выяснили требуемое россиянам количество дней для поиска работы

Специалисты аналитического центра «Авито Работа» выяснили, что 15% жителей России потратили на последний поиск работы только один день. За 2–5 дней новую работу нашли 12% опрошенных.

При этом у большинства россиян (27%) поиск работы всё же занимает более месяца. От 15 до 30 дней работу искали 15% респондентов, от 11 до 14 дней — 6%, а от 6 до 10 дней — 7% опрошенных.

Аналитики пришли к выводу, что на работу быстрее устраиваются жители маленьких городов, чем мегаполисов.

«В городах-миллионниках доля тех, кто оценивает свой последний поиск работы как очень быстрый, минимальна (17%), а в маленьких городах, напротив, — максимальна (24%) Среди регионов по количеству тех, кто нашел работу очень быстро, лидируют Уральский федеральный округ (27%) и Южный федеральный округ (25%)», — говорится в сообщении.

Также в Москве оказался самый маленький процент тех, кто нашел работу за один день (9%), тогда как в городах с населением меньше 100 тыс. жителей доля таких респондентов доходила до 15%.

При этом среди федеральных округов по скорости поиска работы лидирует Северо-Кавказский — там за один день находили работу 21% опрошенных участников рынка труда, согласно исследованию.

Сроки поиска работы также зависят от возраста, пришли к выводу аналитики. Если в группах респондентов от 18 до 24 лет оказалось больше тех, кто находит работу в срок от 1 до 10 дней — 44%, то среди респондентов 45+ их 28% и увеличивается доля тех, кто искал свою последнюю работу больше месяца.

Отмечается, что почти треть жителей страны (32%) искали любую работу. Они считают, что главное условие, которое могло бы ускорить их трудоустройство, это если бы было больше вакансий в их городе.

30% респондентов искали работу по профилю и считают, что поиск был бы быстрее, если бы было больше соответствующих их профессии вакансий.

Одновременно с этим россияне перечисляли и другие причины затянувшегося трудоустройства. В частности, 19% утверждают, что можно было использовать больше каналов поиска работы, 16% полагают, что нужно было проявить больше активности — тратить время на поиск, чаще откликаться, спрашивать варианты работы у друзей и знакомых.

Женщины чаще мужчин объясняют свои неудачи при поиске работы тем, что они неуверенно вели себя на собеседовании — 10% женщин и 6% мужчин считают, что поиск работы затянулся дольше именно поэтому. Также россияне винят в затянувшемся поиске недостаточно подробные описания вакансий, невозможность позвонить и пообщаться с работодателем по телефону и плохо составленные резюме.

В исследовании приняли участие 10 тыс. человек.

Ранее, 11 марта, сервис «Работа.ру» определил вакансии с самым высоким доходом на удаленке. Выяснилось, что менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java при удаленной работе могут претендовать на зарплату более 200 тыс. рублей.

Заработная плата менеджера по продажам косметологического оборудования может достигать до 300 тыс. рублей. В обязанности входит обработка клиентских заявок, оформление договоров и сопровождение сделок. Также кандидат должен располагать собственной профильной клиентской базой.