СМИ припомнило Порошенко слова о выгодности «харьковских соглашений»

Украинское издание Strana.ua 12 марта припомнило пятому президенту республики Петру Порошенко сказанные им в 2010 году слова о том, что «харьковские соглашения» являются взаимовыгодными и защищают интересы и России, и Украины.

«В копилку воспоминаний Порошенко и харьковских соглашениях. Вот видео, как Петр Порошенко на своем родном русском языке подробно объясняет, насколько взаимовыгодными были харьковские соглашения», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания и распространенном другими украинскими СМИ.

Также к посту прикреплено видео с фрагментом видео, где Порошенко утверждает, что Россия и Украина в 2010 году пришли к «харьковским соглашениям», когда искали взаимоприемлемые условия для сотрудничества и формулу международного расчета за газ. Тогда Порошенко, комментируя эту ситуацию, заявил, что обе страны защитили свои интересы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта рассказал, что Службе безопасности Украины дано поручение проверить обстоятельства ратификации «харьковских соглашений» от 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму. Против голосовавших по этому вопросу депутатов, возможно, будет возбуждено дело по статье «Госизмена».

22 июня прошлого года замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна продолжать платить Киеву деньги за базирование Черноморского флота в Крыму.

В апреле 2010 года между Россией и Украиной в Харькове было подписано соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. В обмен на это Киев получил скидку при закупке российского газа на $100 за тысячу кубометров. Верховная рада соглашения ратифицировала, решение поддержали 236 депутатов. По конституции Украины депутаты Верховной рады не несут юридической ответственности за итоги голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.