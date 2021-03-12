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Власти Курска объяснили многомиллионный ремонт в Доме Советов

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Администрация Курской области дала пояснения по поводу ремонта в здании Дома Советов и затрат на него, которые местные жители посчитали неоправданно высокими.

В соответствии с госзакупкой, которую разместил региональный комитет по управлению имуществом, ремонт приемной, секретариата, рабочего кабинета, переговорной и санузла на пятом этаже оценили в 4,2 млн рублей.

Как сказали в администрации, такая сумма объясняется тем, что будет ремонтироваться не отдельный кабинет, а блок в левом крыле пятого этажа. Из-за того что это последний этаж, будет проводиться гидроизоляция потолка. Также статус ОКН накладывает особые обязательства на применение строительных технологий.

В Доме Советов пояснили, что смета прошла экспертизу проектов, стоимость ремонта признали обоснованной по видам и составу работ, по стоимости строительных и отделочных материалов. Окончательная цена работ определится после торгов, победителем которых станет тот участник, который предложит более низкую стоимость, пишет ИА «Абирег».

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