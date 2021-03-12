Круглогодичный каток появится в Ставрополе

В Ставрополе после благоустройства территории Пионерского пруда откроется всесезонный каток, сообщили в мэрии. В городе построят новую арену для катания на коньках, которая будет доступна круглый год.

До этого местным жителям полюбился каток на площади Ленина, который работает зимой и частично весной. Его планируется закрыть 14 марта, передает NewsTracker. В этом сезоне каток бесплатно принял более 35 тыс. детей.

Напомним, всего в Ставрополе в этом году планируют благоустроить 17 новых общественных пространств. Работы пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».