Зеленский попросил главу Австрии помочь с получением вакцины от COVAX

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену с просьбой о помощи в получении вакцины против COVID-19 в рамках проекта COVAX от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он сообщил в пятницу, 12 марта, в Twitter.

«Просим оказать содействие в ускорении получения Украиной качественной вакцины в рамках COVAX», — написал он.

Отмечается, что данное заявление глава Украины опубликовал, ссылаясь на состоявшийся ранее видеозвонок с лидером Австрии.

Кроме того, в ходе совещания, как сообщает офис президента Украины, Зеленский обратил внимание на важность данного аспекта по получению препаратов.

В свою очередь, Ван дер Беллен подчеркнул готовность к принятию решения, которое позволит добиться этой цели в рамках инициативы проекта COVAX, который призван содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в больницах украинской столицы на данный момент находятся больше пациентов с COVID-19, чем когда-либо за все время пандемии. По его словам, в стационарах медицинских учреждений пребывают на лечении 2548 пациентов с коронавирусом, из них 1689 находятся в тяжелом состоянии, а кислородную поддержку получают 1978 человек, на аппаратах ИВЛ — 38 человек.

9 марта Украина одобрила применение китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac, разработанную китайской компанией Sinovac Biotech. Уточнялось, что первые 700 тыс. доз вакцины должны поставить уже в этом месяце.

В феврале на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата. Однако, как заявил экс-президент страны Петр Порошенко, вакцина оказалась сомнительного качества. По его словам, «на вопросы, почему отказываются вакцинироваться, сотрудник одной из больниц с Прикарпатья отметил, что он пребывает в отчаянии» из-за якобы некачественного препарата.

При этом Киев официально отказался регистрировать любые российские препараты от коронавируса, в частности «Спутник V», чью эффективность и безопасность признали западные эксперты.

Тем не менее представитель Кремля говорил о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает заявки на вакцину «Спутник V» от всех стран и готов работать в этом направлении с Украиной, если власти страны проявят интерес.

25 января депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич назвал позицию украинских властей по «Спутнику V» безответственной. Он напомнил, что российский препарат уже используется в ряде стран мира, в связи с чем осудил отказ Киева от «одной из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19».

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.