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Девочка подавилась едой и умерла в социальном центре в Москве

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В одном из московских центров содействия семейному воспитанию произошел несчастный случай, в результате которого скончалась одна из воспитанниц учреждения. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

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Накануне во время приема пищи девочка подавилась едой и, несмотря на усилия сотрудников центра и прибывших врачей скорой помощи, ребенка спасти не удалось.

Отмечается, что у девочки были серьезные ограничения по здоровью.

«Для всех сотрудников центра произошедшее — трагедия. Девочка жила в учреждении давно и стала настоящим членом семьи. По факту произошедшего также проводится проверка правоохранительных органов», — добавляется в сообщении департамента.

В феврале 2020 года в баре Killfish в центре Москвы скончалась участница конкурса по поеданию пирожных. По факту ее гибели следователи начали проверку. Сообщалось, что погибшей является 23-летняя москвичка. Она лидировала в состязании, однако в какой-то момент подавилась едой и задохнулась.

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