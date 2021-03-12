Ученые рассказали о риске тяжелой формы COVID-19 для беременных

Специалисты из Бирмингемского университета выяснили, что беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой COVID-19 по сравнению с другими женщинами. Такие данные следуют из обновленного исследовательского обзора, опубликованного в научном журнале British Medical Journal.

Ученые проанализировали результаты почти 200 исследований о влиянии COVID-19 на беременных и детей и выяснили, что беременные в два раза чаще попадают в реанимацию, а риск оказаться на ИВЛ у них в 2,6 раза выше, чем у других женщин.

По данным исследователей, наибольшие риски у беременных из этнических меньшинств, с хроническими заболеваниями, а также ожирением.

Как уточняет издание The Independent, исследование проводилось Бирмингемским университетом совместно со Всемирной организацией здравоохранения и является частью непрерывного глобального исследования, которое началось в апреле прошлого года. В рамках исследования ведется сбор и обобщение данных о состоянии заболевших COVID-19 беременных женщин в разных странах.

Ранее, 5 марта, в Ирландии зафиксировали четыре случая рождения мертвых детей женщинами, которые переболели COVID-19.

В начале марта врачам Твери удалось спасти беременную женщину, у которой было диагностировано 100-процентное поражение легких. Пациентка на позднем сроке беременности 35 суток находилась в реанимации. Медики провели срочную операцию кесарева сечения — мальчик родился живым и месяц находился в Областном клиническом перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной. Мама ребенка 21 день была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.