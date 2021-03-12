Движение под петербургским «мостом глупости» перекроют до середины мая

Проезд автотранспорта под переправой через реку Кузьминка в Санкт-Петербурге, которая названа «мостом глупости» из-за застревающих под ней автомобилей, закрывается с 13 марта по 15 мая 2021 года. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Проезд под мостом на Софийской улице закроют в связи с большим количеством аварий с участием малого грузового транспорта, обращений жителей и депутатов, а также необходимостью выполнения восстановительных работ, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В ходе ремонтных работ специалисты «Мостотреста» планируют восстановить нижнюю часть балки переправы, которая серьезно пострадала после обилия аварий. На сегодняшний день под мостом застряли уже 204 грузовика.

Также за счет углубления участка улицы под переправой предполагается повысить габарит проезда под мостом до 4,5 м с прежних 2,7 м. Далее будет принято решение о дальнейшем движении транспорта на этом участке.

По приведенной комитетом информации официально данная переправа называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Мост построили в 2009 году. С тех пор под ним регулярно застревает малый грузовой транспорт, а общественность именует проезд под переправой «мостом глупости».

15 января очередная «Газель» пострадала под «мостом глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветской дороги в Санкт-Петербурге. Тогда в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры заявили, что на участке уже есть все условия для того, чтобы избежать происшествий под низким мостом. Например, установлено несколько предупреждающих знаков, информационных щитов, ограничителей проезда, демонстрирующих допустимую высоту. Также там установлены «лежачие полицейские».