ЕС продлил санкции против граждан и организаций РФ и Украины на полгода

Евросоюз на полгода продлил персональные санкции против российских и украинских физических лиц и организаций за «подрыв суверенитета Украины». Об этом говорится в официальном заявлении ЕС, опубликованном 12 марта.

Решение принято в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц России и Украины. В действующий список не вносилось каких-либо изменений.

«Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, которые несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, до 15 сентября 2021 года», — отмечается в документе.

Ранее, 3 марта, дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что послы 27 стран Евросоюза согласовали продление персональных санкций против России по Украине.

Впервые ограничительные меры в отношении России были введены после госпереворота на Украине в 2014 году, когда Крым после референдума стал частью РФ. Киев не признал итоги голосования. Москва неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда. В ответ на санкции ЕС Москва также ввела контрсанкции.

Ограничения ЕС с тех пор продлеваются каждый год с корректировками. Ограничительные меры включают запрет фигурантам списка на поездки в ЕС и заморозку их активов.

Против украинских экс-чиновников санкции продлевались в последний раз в прошлом году — до 6 марта 2021 года. 4 марта 2021 года Совет ЕС продлил санкции против Януковича.

В списке остались сын Януковича Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.