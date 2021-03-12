Пресс-конференция ко Дню защиты прав потребителей пройдет в МИЦ «Известия»

15 марта в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Эффекты пандемии. Самочувствие потребителей и потребительского рынка».

О том, как пандемия сказалась на потребителях и изменила их поведение, о мерах поддержки людей с низкими доходами, о совершенствовании законодательства по защите прав потребителей, расскажут:

Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России

Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли

представитель Роспотребнадзора

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.