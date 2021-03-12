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Улицу в Нижнем Новгороде переименуют в честь Авлександра Невского

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В Нижнем Новгороде переименуют одну из улиц в честь Александра Невского. Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий предложил жителям города поучаствовать в голосовании.

Инициатива принадлежит Фонду памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова). Там предложили вернуть историческое название улице, которая ведет к кафедральному собору Александра Невского. Ранее она называлась Александро-Невская. Члены комитета поддержали эту идею в связи с 800-летием со дня рождения святого благоверного великого князя.

Сейчас на улице Стрелка проживают восемь человек. Переименование коснется только их. В комитете полагают, что топоним Стрелка необходимо оставить на карте города. Из-за того, что переименование улиц является социально важным вопросом, нижегородцам предложили высказать свое мнение по этому пункту.

Жителям задали вопрос: как можно увековечить память Александра Невского в Нижнем Новгороде? Предложены два варианта ответов: вернуть улице историческое название Александро-Невская или переименовать улицу Волжская набережная в улицу Волжская набережная Александра Невского. Кроме того, у нижегородцев спросили совет, как можно сохранить топоним Стрелка: назвать так новую набережную или площадь в границах от храма Александра Невского до пакгаузов, пишет ИА «НьюсНН».

2 марта власти Нижнего Новгорода определили подрядчика на декоративно-художественное оформление города к празднованию 800-летия. ООО «Эм-принт» согласилось выполнить работы за 30,2 млн рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта в 49,88 млн рублей. Пик мероприятий в честь 800-летия города запланирован на июль-август.

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